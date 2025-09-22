Jacopo e Romeo chi sono i figli di Roberto Ciufoli nati da due madri diverse | Hanno 21 anni di differenza ma si amano

Roberto Ciufoli ha due figli, nati da due differenti relazioni. Il primogenito si chiama Jacopo ed è nato nel 1995 dalla relazione con una donna di cui, ad oggi, non si conoscono informazioni. Il figlio, a livello professionale, ha deciso di seguire le orme del padre tuffandosi nel mondo del cinema, ma come produttore, come si legge nella bio del suo profilo Instagram. Il secondogenito di Roberto Ciufoli è invece Romeo, nato nel 2016 dal matrimonio con l’arredatrice e imprenditrice di origini francesi Theodora Bugel. La coppia ha convissuto per ben 7 anni prima della decisione di convolare a nozze, nel 2011. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jacopo e Romeo, chi sono i figli di Roberto Ciufoli (nati da due madri diverse): “Hanno 21 anni di differenza ma si amano”

In questa notizia si parla di: jacopo - romeo

jacopo giliberto (@jacopogiliberto) on X - X Vai su X

Tele Montestella ODV. . Passeggiata tra i vicoli di Pazzano 31 Agosto 2025 con Jacopo Cuteri - facebook.com Vai su Facebook

Panda Raid 2025: padri e figli di Dogliani e Farigliano sfideranno il deserto del Marocco; Jacopo e Romeo, chi sono i figli di Roberto Ciufoli nati da due donne diverse; ‘Balzan - la tua fattoria’ partner ufficiale di Academy per la stagione 2021/2022.