Jacopo e Romeo chi sono i figli di Roberto Ciufoli nati da due madri diverse | Hanno 21 anni di differenza ma si amano

Roberto Ciufoli ha due figli, nati da due differenti relazioni. Il primogenito si chiama  Jacopo  ed è nato nel 1995 dalla relazione con una donna di cui, ad oggi, non si conoscono informazioni. Il figlio, a livello professionale, ha deciso di seguire le orme del padre tuffandosi  nel mondo del cinema, ma come produttore, come si legge nella bio del suo profilo Instagram. Il secondogenito di Roberto Ciufoli è invece  Romeo, nato nel 2016 dal matrimonio con l’arredatrice e imprenditrice di origini francesi  Theodora Bugel. La coppia ha convissuto per ben 7 anni prima della decisione di convolare a nozze, nel 2011. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

