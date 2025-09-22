Ivonne Capece è regista e direttrice artistica del Teatro Fontana di Milano ma anche di Sblocco5 a Bologna e del festival Lucy

I vonne Capece, 42 anni, doppia laurea in Filologia Medievale e Discipline teatrali ma esordi come attrice, è regista e direttrice artistica del Teatro Fontana di Milano, sede del Centro di Produzione Teatrale Elsinor. La nuova stagione del Tam Teatro Arcimboldi ispirata all’Intelligenza Naturale X Leggi anche › Al lavoro con. Eleonora Contucci direttrice dei Paesaggi Musicali Toscani e del Festival di Pasqua Direttrice a Bologna – assieme a Micol Vighi – del Centro di ricerca, formazione e produzione teatrale Sblocco5, è anche direttrice artistica di Lucy, il festival di arti performative “tecnologicamente orientate”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

