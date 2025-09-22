Ivonne Capece è regista e direttrice artistica del Teatro Fontana di Milano ma anche di Sblocco5 a Bologna e del festival Lucy
I vonne Capece, 42 anni, doppia laurea in Filologia Medievale e Discipline teatrali ma esordi come attrice, è regista e direttrice artistica del Teatro Fontana di Milano, sede del Centro di Produzione Teatrale Elsinor. La nuova stagione del Tam Teatro Arcimboldi ispirata all’Intelligenza Naturale X Leggi anche › Al lavoro con. Eleonora Contucci direttrice dei Paesaggi Musicali Toscani e del Festival di Pasqua Direttrice a Bologna – assieme a Micol Vighi – del Centro di ricerca, formazione e produzione teatrale Sblocco5, è anche direttrice artistica di Lucy, il festival di arti performative “tecnologicamente orientate”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ivonne - capece
Ivonne Capece. . Premio Hystrio Festival 2025 Una grande festa buon inizio - facebook.com Vai su Facebook
Welcome to Italy: la nuova stagione del teatro Fontana raccontata da Ivonne Capece https://glistatigenerali.com/cultura/teatro/welcome-to-italy-la-nuova-stagione-del-teatro-fontana-raccontata-da-ivonne-capece/… @CaterinaBonetti - X Vai su X
Incontro ravvicinato con le ossessioni di Mary Shelley e del suo Frankenstein - Pochi romanzi hanno generato derivazioni, interpretazioni e declinazioni in altri territori artistici come Frankenstein. Secondo milano.repubblica.it