Ivan Capelli svela al Teatro Verdi di Forlimpopoli gli aneddoti sulla Formula 1 del passato
Aneddoti sulla Formula 1 del passato, tra gli anni ‘80 e ‘90. A raccontarli sarà l’ex pilota di Formula Uno e oggi telecronista e opinionista di Sky Sport Ivan Capelli in un evento organizzato dal Ferrari Club di Forlimpopoli. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Forlimpopoli, si terrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ivan Capelli: “Il Capodanno in barca da Senna fu unico. Con Raffaella Carrà rischiai grosso in TV”
F1, l’esordio di Lewis Hamilton in Ferrari è il peggiore dai tempi di Ivan Capelli nel 1992!
La cena con lo scrittore Luca Dal Monte ha chiuso il ciclo estivo di appuntamenti del Ferrari Club di Forlimpopoli. In autunno si riparte con Ivan Capelli
