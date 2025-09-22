Italiani e divertimento | le attività preferite dentro e fuori il web

Il divertimento in sé e per sé può abbracciare tante sfumature della nostra sfera personale. Può stimolare la creatività, promuovere la socializzazione, così come regalare adrenalina. Tutto dipende dal tipo di attività che si decide di svolgere e dalle modalità che si adoperano, oggi sempre più fluide, poiché spaziano dal mondo fisico a quello virtuale quasi indistintamente. Ed ecco che dati più recenti, raccolti su un campione di 3.000 persone dall’ Osservatorio sul Gioco Pubblico in collaborazione con Swg e IGT, ci informano sulle preferenze degli italiani. Negli ultimi anni proprio l’era digitale ci ha introdotto a forme di divertimento inedite. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Italiani e divertimento: le attività preferite dentro e fuori il web

In questa notizia si parla di: italiani - divertimento

FIERA AUTUNNALE Piazza San Michele e Piazza Italia, Piazza d'armi e le vie del centro prendono vita Musica live Fleures de Pesco Duo – Omaggio ai grandi cantautori italiani The Blue Smoky – Boogie & Swing anni ’50-’60 Truccabimbi - facebook.com Vai su Facebook

Sei italiani su 10 in vacanza, Sud e città d’arte tra le mete preferite. Ma l’inflazione pesa sulle scelte - E a sinistra la vacanza nell’America di Trump diventa un tabù. quotidiano.net scrive

Ferragosto 2025: le destinazioni più gettonate dagli italiani per le vacanze Quali sono le mete più economiche e quelle più costose - Quante volte in questo periodo dell’anno ci sentiamo rivolgere la fatidica domanda: “Che fai a Ferragosto? Da notizie.tiscali.it