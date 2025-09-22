Italia scuole chiuse domani per allerta meteo Ecco dove | Lista lunghissima

Le previsioni meteo non lasciano dubbi: una forte ondata di maltempo è in arrivo, e la prudenza diventa l’unica via da percorrere. In molte case, i genitori ricevono un’unica, cruciale notifica: domani, le scuole resteranno chiuse. Non ci saranno corse all’ultimo minuto, non ci saranno zaini preparati in fretta né sveglie all’alba. Al loro posto, una giornata di cautela forzata, un tempo sospeso in cui l’unica priorità è la sicurezza, in attesa che la furia della pioggia si plachi e il cielo torni a schiarirsi. Le province più a rischio e i danni già registrati. L’allerta meteo arancione in Lombardia prosegue anche per martedì 23 settembre, portando con sé la minaccia di ulteriori precipitazioni intense e temporali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

