Italia paralizzata e violentata dai Pro Pal | assalti alla polizia lanci di pietre Meloni bruciata e volantini Br
Nel nome della pace, dicevano. Assalti ai treni, scontri con la polizia, lanci di petardi e piere, volantini inneggianti alle Brigate rosse, foto di politici, tra cui Meloni e Netanyahu bruciate in piazza, blocco del traffico, poliziotti aggrediti, gente vestita di nera e incappucciata a seminare il panico per strada. Se era una protesta contro la guerra a Gaza, i metodi usati sono stati come quelli di chi contestavano. A metà giornata le manifestazioni Pro Pal, sostenute dai sindacati nella giornata di scioperi proclamati in tutta Italia, faceva registrare già un bollettino di guerra: la guerriglia urbana si è sviluppata a Roma, Milano e Napoli intorno alle stazioni centrali, ma ovunque siano andati in scena dei cortei si sono verificati incidenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
