Una giornata di mobilitazione che unisce sindacati di base, lavoratori, studenti e attivisti pro Palestina. Oggi, venerdì 21 settembre, in tutta Italia si svolge lo sciopero proclamato da Usb, Adl Cobas e Cub nel settore pubblico e privato, con lo slogan: «Blocchiamo tutto per Gaza». Le ragioni dello sciopero. Lo stop al lavoro è stato indetto in solidarietà con la popolazione palestinese e contro la politica del governo italiano, accusato dai promotori di «complicità con Israele e con la corsa al riarmo». «Si sente la necessità di fermare le attività – spiegano dall’Usb – per protestare contro il genocidio in corso a Gaza». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia in piazza per Gaza: metro blindate Milano, disagi e ritardi a Roma. A Torino gli studenti bloccano il campus