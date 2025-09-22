Italia in Billie Jean King Cup il trionfo dell’esserci al momento giusto

22 set 2025

Per descrivere il bis dellItalia in Billie Jean King Cup 2025 bisogna mettere in chiaro, prima di tutto, una cosa. Questa generazione di giocatrici, pur non essendo la più forte di sempre in Italia, è fatta soprattutto di una grande big e di giocatrici che, per il vissuto tennistico ad oggi noto, hanno avuto la maggiore delle qualità: saper prendere la parte migliore del proprio tennis, metterla in campo e ribaltare un certo tipo di gerarchie. Questa squadra ha chiare varie cose. La principale: Jasmine Paolini. Che è colei che sta idealmente connettendosi proprio a quella grande generazione per esserne lei stessa continuazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

