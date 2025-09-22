Italia e Iran | una relazione speciale lunga oltre un secolo e mezzo

Come deve l’Occidente rapportarsi con Stati che non appartengono al modello liberaldemocratico? È una domanda che oggi risuona con particolare forza in un mondo attraversato da conflitti, alleanze fluide e nuove rivalità economiche e tecnologiche. Una risposta univoca non esiste, ma spunti preziosi arrivano da un libro appena pubblicato che affronta la questione con lo sguardo lungo della storia. Si tratta del volume Italia e Iran 1857-2015. Diplomazia, Politica ed Economia, uscito per Editoriale Scientifica nella collana Memorie e Studi diplomatici diretta dall’ambasciatore Stefano Baldi. Curata dagli storici dell’Università di Bari Rosario Milano, Federico Imperato, Luciano Monzali e Giuseppe Spagnulo, l’opera raccoglie i contributi di alcuni tra i maggiori esperti italiani di Medio Oriente, fra cui Riccardo Redaelli, Siavush Randjbar-Daemi, Stefano Beltrame, Roberta La Fortezza e Michele Brunelli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Italia e Iran: una relazione speciale lunga oltre un secolo e mezzo

