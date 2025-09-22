Italia dell’atletica davvero Mondiale | il bilancio di Tokyo

Un mondiale senza precedenti. Non soltanto le sette medaglie (record storico), ma anche un altro dato racconta la qualità della spedizione azzurra ai  Mondiali di Tokyo. L’Italia chiude al sesto posto nella classifica a punti, su 198 nazioni in gara, eguagliando il miglior piazzamento di sempre (Göteborg ’95). Nella ‘placing table’ che considera i piazzamenti nei primi otto posti, e di conseguenza valuta complessivamente la profondità dei risultati al di là delle medaglie, gli azzurri brillano con 15 finalisti e 62 punti, l’ultimo dei quali è guadagnato dalla staffetta 4×400 femminile che termina la finale all’ottavo posto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

