Nel cuore della notte, quando tutto sembra avvolto dal silenzio, Oria si è risvegliata bruscamente. Le strade deserte e le case immerse nell'oscurità sono state improvvisamente squarciate da un bagliore sinistro e da un fragore che ha spezzato la quiete. Un evento inatteso che ha generato paura e sconcerto tra i cittadini. Verso le tre del mattino, la routine notturna è stata interrotta da un incendio improvviso. Le fiamme hanno avvolto rapidamente un'auto parcheggiata, attirando subito l'attenzione di chi abita nelle vicinanze. L'impressione di sicurezza e tranquillità si è trasformata in uno stato di allerta e preoccupazione collettiva.

© Tvzap.it - Italia, attentato al sindaco nella notte: é panico