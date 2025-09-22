Italia 24 ore di sciopero per Gaza | stop a trasporti sanità e scuole
Dalle prime ore di questa mattina l’Italia conosce una lunga pausa collettiva: per ventiquattro ore trasporti, ospedali, scuole e porti riducono o sospendono i servizi in segno di solidarietà con la popolazione di Gaza, lasciando cittadini ed imprese a fare i conti con disagi diffusi. La mobilitazione indetta dai sindacati di base Il cuore della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: italia - sciopero
Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni
Sciopero dei treni, ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni in tutta Italia. Disagi a Roma Termini
Oggi sciopero degli aerei, tra voli cancellati, disagi in tutta Italia e come richiedere rimborso
Il lunedì nero del blocca-Italia: caos, disagi e allarme antagonisti in tutta #Italia #sciopero #Gaza #22settembre - X Vai su X
Sciopero per GAZA: domani, lunedì 22 settembre l’Italia si ferma. A rischio scuola e trasporti Saranno coinvolti i settori pubblici e privati per l’intera giornata, con possibili ripercussioni sui servizi al cittadino e sui trasporti locali e nazionali. La protesta è in - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 08:06; Sciopero generale dei trasporti confermato: gli orari garantiti dei treni; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.
È il giorno dello sciopero generale. Dal settore pubblico al privato, l’Italia si mobilita per Gaza: le manifestazioni - Oltre 80 manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale a sostegno di Gaza. Si legge su ilfattoquotidiano.it
“Blocchiamo tutto”: sciopero generale in Italia contro il genocidio a Gaza - Usb e sindacati di base proclamano 24 ore di stop per trasporti, scuole e servizi pubblici; manifestazioni previste in tutte le principali piazze italiane ... Lo riporta lavocediasti.it