Italia 20enne investita e lasciata a terra Orrore a pochi passi dalla famosissima piazza
Le risate, le canzoni, l’eco di una serata speciale stavano ancora riempiendo l’aria. La folla si disperdeva lentamente, ognuno con il sorriso sulle labende e il ricordo di una melodia nel cuore. Una giovane studentessa, con la mamma al suo fianco, si incamminava tranquilla, assaporando l’atmosfera vibrante e serena. In un istante, però, tutto è cambiato. Un rumore assordante, un lampo di metallo e poi il buio. L’impatto l’ha scaraventata a terra, il dolore le ha tolto il fiato, mentre il rombo di un motore si allontanava in fretta, scomparendo nella notte. La dinamica dell’incidente. Nella tarda serata di sabato, in via Nardones a Napoli, un’atmosfera festosa è stata bruscamente interrotta da un grave incidente stradale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - 20enne
Morta per malnutrizione a Pisa una 20enne di Gaza: era stata evacuata e portata in Italia due giorni fa
Atterrata in Italia per ricevere cure, la 20enne palestinese è morta: Marah era giunta in uno stato di grave malnutrizione
Pisa, celebrati i funerali della 20enne di Gaza morta in ospedale in Italia
?Dall'Italia - 20enne violentata al primo appuntamento da un uomo conosciuto sui social - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo film di Taylor Swift ‘The Official Release Party of a Showgirl’ arriverà ufficialmente in Italia! Il weekend di rilascio è ancora da confermare. - X Vai su X
Studentessa di 20 anni travolta e uccisa mentre attraversa la strada sulle strisce; Gaia Costa, oggi l’incarico per l’autopsia. La turista che l’ha investita ha lasciato l’Italia; Gaia Costa, chi era la ragazza morta dopo essere stata investita da un suv a Porto Cervo.
Italia, un paradiso fiscale dove le tasse non ti lasciano mai solo - Il premier francese Bayrou accusa l’Italia di dumping fiscale, ma con una pressione al 50,6% Roma è tutt’altro che un paradiso L’Italia paradiso fiscale? panorama.it scrive