Isuzu | 65 anni di lavoro con i propri pick-up
Ripercorriamo la tradizione di pick-up Isuzu che ha portato alla nascita del D-Max. 65 anni di storia di mezzi robusti e senza fronzoli, al lavoro in ogni angolo del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Isuzu: 65 anni di lavoro con i propri pick-up; Isuzu Dragon Max: restomod ispirato ad un classico pick-up di fine anni '80.
