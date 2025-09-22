Istituto Friedman | il drammatico tentativo genocida contro i drusi in Siria
“Sono stato a Julis, in Israele, centro della comunità drusa e residenza del loro leader spirituale, Sheikh Muwaffaq Tarif. I drusi sono una minoranza religiosa distinta — non musulmana e non cristiana — stimata complessivamente tra 1,5 e 2 milioni di persone nel mondo, con comunità numerose in Siria, Libano, Israele e Giordania. In Israele, circa 150.000 drusi sono profondamente integrati nella vita civile e istituzionale: prestano il servizio militare, partecipano alla vita politica e sociale e si considerano fieramente cittadini israeliani. Durante la mia visita ho incontrato i vertici della comunità drusa in Israele e ho invitato in Italia Sheikh Tarif, affinché possa raccontare la situazione dei drusi e denunciare il tentativo genocida che la sua gente ha subito e sta subendo in Siria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Charlie Kirk è stato uno dei pochissimi personaggi pubblici rilevanti a parlare di Bastiat, Mises, Hayek, Rothbard, Sowell e Friedman per difendere il libero mercato. - facebook.com Vai su Facebook
