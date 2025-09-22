Istat | stime invariate su Pil e deficit 2024 debito in calo

L’ Istat ha lasciato invariata a 0,7 per cento la stima di marzo sulla crescita del Pil 2024 e anche quella sul deficit: il rapporto tra indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e prodotto interno lordo ha segnato un deciso miglioramento attestandosi a -3,4 per cento. Cala invece leggermente la stima sul debito, scesa dal 135,3 per cento previsto a marzo al 134,9 per cento. La pressione fiscale è cresciuta di oltre un punto percentuale, attestandosi sui valori registrati nel 2020-2021. Da cosa deriva la crescita del Pil in volume dello 0,7 per cento. Per quanto riguarda l’incremento dello 0,7 per cento del Pil, a tale sviluppo hanno contribuito sia la domanda nazionale al netto delle scorte (+0,6) sia quella estera netta (+0,1). 🔗 Leggi su Lettera43.it

