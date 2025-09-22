Istat | stime invariate su Pil e deficit 2024 debito in calo
L’ Istat ha lasciato invariata a 0,7 per cento la stima di marzo sulla crescita del Pil 2024 e anche quella sul deficit: il rapporto tra indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e prodotto interno lordo ha segnato un deciso miglioramento attestandosi a -3,4 per cento. Cala invece leggermente la stima sul debito, scesa dal 135,3 per cento previsto a marzo al 134,9 per cento. La pressione fiscale è cresciuta di oltre un punto percentuale, attestandosi sui valori registrati nel 2020-2021. Da cosa deriva la crescita del Pil in volume dello 0,7 per cento. Per quanto riguarda l’incremento dello 0,7 per cento del Pil, a tale sviluppo hanno contribuito sia la domanda nazionale al netto delle scorte (+0,6) sia quella estera netta (+0,1). 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: istat - stime
Inflazione in lieve risalita a giugno: le stime preliminari dell'Istat
Inflazione, le stime Istat: +0,4% a luglio, +1,7% su anno
Il 21 settembre si celebra la XXXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer, patologia che in Italia affligge oltre 600 mila persone, con una crescita attesa oltre i due milioni entro il 2030, secondo le stime ISTAT. Insieme alla demenza ormai stanno diventando le malat - facebook.com Vai su Facebook
Aumenta la produzione nelle #costruzioni a luglio: +0,7% rispetto al mese precedente. Il dato emerge dalle stime preliminari dell'#Istat, che rilevano un ritorno alla crescita mensile dopo la flessione di maggio e giugno http://momentosera.it/articolo.php?id=583 - X Vai su X
Istat: stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in calo; Istat, stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in calo; Istat, stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in calo.
Istat conferma la stima del Pil e il deficit 2024, debito in calo a 134,9% - Cresce il valore aggiunto dell’agricoltura, delle costruzioni e dei servizi, ma non dell’industria in senso stretto ... Secondo repubblica.it
Istat, stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in calo - L'Istat lascia invariata a 0,7% la stima sulla crescita del Pil 2024, e quella sul deficit a - Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it