Istat | stabile stima Pilcala il debito

11.03 L'Istat lascia invariata a 0,7% la stima di crescita del Pil 2024 e quella sul deficit a -3,4%. Nei Conti economici nazionali 2023-24 si rileva anche il lieve calo della stima sul debito (da 135,3% previsto a marzo a 134,9%). In crescita la pressione fiscale: era al 41,2% nel 2023 ed è salita a 42,5% nel 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it