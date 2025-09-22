Istat | stabile stima Pilcala il debito
11.03 L'Istat lascia invariata a 0,7% la stima di crescita del Pil 2024 e quella sul deficit a -3,4%. Nei Conti economici nazionali 2023-24 si rileva anche il lieve calo della stima sul debito (da 135,3% previsto a marzo a 134,9%). In crescita la pressione fiscale: era al 41,2% nel 2023 ed è salita a 42,5% nel 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: istat - stabile
Istat, l'inflazione a luglio stabile all'1,7%
Istat, l'inflazione a luglio stabile all'1,7%
Istat: a giugno occupazione stabile a 62,9%, disoccupazione cala al 6,3%
Il turismo italiano un flop? Macché. L'Istat smonta la cartolina delle “spiagge vuote”: nel II trimestre 2025 presenze +4,7 per cento e arrivi +1,1. Montagna in volata (+12), mare quasi stabile (+0,7) - Davide Mattone - X Vai su X
Rassegna Legale del 31/01/2025 # Primo impatto della frenata dell'economia sul lavoro: occupazione stabile a dicembre Claudio Tucci - Il Sole 24 Ore - pag. 2 I dati pubblicati ieri dall'Istat sull'occupazione confermano che a dicembre l'indice è stabile con - 4 - facebook.com Vai su Facebook
Istat, stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in calo - L'Istat lascia invariata a 0,7% la stima sulla crescita del Pil 2024, e quella sul deficit a - Segnala ansa.it
Inflazione: Istat conferma stima; +0,4% m/m a luglio, stabile a +1,7% a/a - A luglio l'inflazione è stabile all'1,7%: lo comunica l'Istat, confermando la stima preliminare. Da milanofinanza.it