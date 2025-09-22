Istat | nel 2024 deficit-Pil cala al 3,4%

Roma, 22 set. (askanews) – Nel 2024 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari a -3,4% da -7,2% del 2023. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è risultato pari a +0,5% del Pil (-3,5% nel 2023). Lo ha reso noto l’Istat. Nel 2024 il valore dell’indebitamento è di -73.937 milioni di euro, in miglioramento per circa 79,4 miliardi rispetto all’anno precedente. Il rapporto debito-Pil sale a 134,9%. Il saldo di parte corrente (risparmio o disavanzo delle AP) è stimato pari a 36.176 milioni di euro, in miglioramento rispetto a quello registrato nel 2023, pari a 17. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: istat - deficit

Istat, il deficit sale al 9% del Pil, l'inflazione all'1,7%: prezzi e debito pubblico in rialzo, spesa familiare più cara di 622 € in sei mesi

Istat, deficit cresce all’8,5% e sale il potere d’acquisto delle famiglie: gli italiani tornano a risparmiare

Istat: stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in calo

++Istat, a luglio export in crescita: +7,3% su anno (+1,2% su mese). Volano le esportazioni verso gli Usa: +24,1% rispetto a luglio 2024. Il saldo commerciale a luglio 2025 è pari a +7.,9 miliardi di euro (era +6,8 miliardi nello stesso mese del 2024). Il deficit - X Vai su X

All'Istat i dirigenti discutono sul futuro dell'Ente: necessaria una maggiore valorizzazione del personale In occasione della odierna conferenza dei dirigeti, la FLC CGIL ha scritto a direttori e capiservizio dell'Istat per sottolineare l'importanza, affinché l’Istat conti - facebook.com Vai su Facebook

Istat: stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in calo; Italia, Istat rivede al ribasso debito/Pil 2024, confermati crescita e deficit; Manovra, la conferma dell’Istat: stime su pil e deficit 2024 invariati, debito in calo.

L’Istat conferma le previsioni sul Pil e sul deficit 2024 - Nel 2024 il tasso di variazione del Pil in volume è stato pari a 0,7%, invariato rispetto alla stima del marzo scorso. Scrive italiaoggi.it

Istat, stime invariate su Pil e deficit: debito in calo al 134,9%, sale la pressione fiscale - Nel 2024 il tasso di variazione del Pil in volume è stato pari a 0,7%, invariato rispetto alla stima del marzo scorso ... Secondo corriere.it