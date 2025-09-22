Istat | la pressione fiscale sale al 42,5% nel 2024 in crescita di oltre un punto E il Codacons lancia l’allarme | Consumi fermi famiglie penalizzate

La pressione fiscale in Italia è tornata a salire, riportandosi sui livelli registrati nel 2020-2021. Lo confermano i dati diffusi dall’Istat, secondo cui nel 2024 il peso complessivo delle imposte e dei contributi ha raggiunto il 42,5% del Pil, in crescita rispetto al 41,2% del 2023. L’aumento, spiega l’Istat, è legato a un incremento delle entrate fiscali e contributive (+5,8%) superiore rispetto alla crescita del Pil a prezzi correnti (+2,7%). Il dettaglio delle entrate. Nel 2024 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono aumentate del 3,9% rispetto all’anno precedente, con un’incidenza sul Pil pari al 47,1%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Istat: la pressione fiscale sale al 42,5% nel 2024, in crescita di oltre un punto. E il Codacons lancia l’allarme: “Consumi fermi, famiglie penalizzate”

