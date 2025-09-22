Israele respinge la Flottiglia Sumud | Serve Hamas non entrerà in zona di guerra

Israele ha dichiarato che non consentirà l’ingresso della Global Sumud Flotilla nelle acque al largo della Striscia di Gaza, definendola una missione al servizio di Hamas. Il comunicato ufficiale, diffuso dal Ministero degli Esteri israeliano sulla piattaforma X, ribadisce la legittimità del blocco navale e invita i partecipanti a consegnare gli aiuti umanitari nel porto di Ashkelon, per un trasferimento coordinato e pacifico verso Gaza. Israele: “La Flottiglia viola il blocco navale”. Nel messaggio pubblicato dal governo israeliano, la Global Sumud Flotilla viene descritta come “Hamas Flotilla (‘Sumud’)”, sottolineando la presunta connessione tra l’iniziativa e l’organizzazione palestinese. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Israele respinge la Flottiglia Sumud: “Serve Hamas, non entrerà in zona di guerra”

In questa notizia si parla di: israele - respinge

