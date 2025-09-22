Israele respinge dichiarazione su riconoscimento Palestina | Premia massacro del 7 ottobre

(Adnkronos) – Israele “respinge categoricamente la dichiarazione unilaterale di riconoscimento di uno Stato palestinese fatta dal Regno Unito e da alcuni altri Paesi. Questa dichiarazione non promuove la pace, ma al contrario destabilizza ulteriormente la regione e compromette le possibilità di raggiungere una soluzione pacifica in futuro”. Ad affermarlo su X è Oren Marmorstein, portavoce . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele respinge dichiarazione su riconoscimento Palestina: “Premia massacro del 7 ottobre”

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Netanyahu: Nessuno stato palestinese

