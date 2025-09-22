Israele la guerra a Gaza in diretta USA | Il riconoscimento della Palestina è mossa di facciata Oggi sciopero generale cortei in 60 città italiane

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: Regno Unito, Canada e Australia hanno riconosciuto lo stato di Palestina provocando l'ira di Netanyahu. Oggi sciopero generale per Gaza: stop a treni e scuola, cortei in 60 città italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Khamenei riappare in pubblico dopo la fine della guerra con Israele

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

