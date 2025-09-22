Israele | ‘Flotilla dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza’

Imolaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas'' Così su X il ministero degli Esteri israelian. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

israele 8216flotilla dia gli aiuti a noi e li porteremo a gaza8217

© Imolaoggi.it - Israele: ‘Flotilla dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza’

In questa notizia si parla di: israele - flotilla

Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo dell'Handala

israele 8216flotilla dia aiutiIsraele a Flotilla, ‘dia aiuti a noi e li porteremo a Gaza’ - (ANSA) – ROMA, 22 SET – "Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Riporta msn.com

israele 8216flotilla dia aiutiIsraele alla Flotilla: 'Ci dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza' - "Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Israele 8216flotilla Dia Aiuti