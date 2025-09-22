Israele | ‘Flotilla dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza’
''Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas'' Così su X il ministero degli Esteri israelian. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: israele - flotilla
Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo dell'Handala
Mentre le imbarcazioni delle Global Sumud Flotilla solcano il Mediterraneo verso Gaza con il pericolo droni – circa 40 i natanti – e nel giorno dello sciopero per fermare gli attacchi di Israele nella Striscia, l’equipaggio ha chiesto ufficialmente “l’istituzione di un - facebook.com Vai su Facebook
Se il nostro Governo non vuole interrompere le relazioni con Israele, dobbiamo essere noi a farlo. Il 22 settembre sciopero generale per la #Palestina, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, contro il genocidio e il silenzio del Governo italiano. @Col - X Vai su X
Israele a Flotilla, ‘dia aiuti a noi e li porteremo a Gaza’ - (ANSA) – ROMA, 22 SET – "Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Riporta msn.com
Israele alla Flotilla: 'Ci dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza' - "Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Si legge su ansa.it