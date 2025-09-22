Israele avvisa la Flotilla | È a servizio di Hamas la fermeremo
La Global Sumud Flotilla verrà fermata: forte e chiaro il messaggio di Israele. La spedizione composta da una quarantina di imbarcazioni sta proseguendo il suo viaggio verso le coste di Gaza per rompere il blocco israeliano e consegnare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, ma Tel Aviv non ha intenzione di restare a guardare. Anzi. “Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas ” quanto si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri israeliano: “Israele non permetterà alle imbarcazioni di entrare in una zona di combattimento attiva e non consentirà la violazione di un blocco navale legittimo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla: «Saranno trattati come terroristi»; Gaza news, partite da Augusta le barche della Flotilla. Netanyahu: “Per far finire la guerra eliminare i capi di Hamas in Qatar”.
Israele avvisa la Flotilla: "È a servizio di Hamas, la fermeremo" - Il ministero degli Esteri manda un messaggio alla spedizione pro Pal: "Non consentiremo la violazione di un blocco navale legittimo" ... Si legge su ilgiornale.it
La Flotilla risponde a Tajani e invoca commissione d’inchiesta su relazioni Italia-Israele: “Il ministro rispetti il diritto, blocco navale illegale” - Gli attivisti della Global Sumud Flotilla chiedono una commissione d'inchiesta sulle relazioni tra Italia e Israele ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it