Isola Liri Bike festival

Una festa della bici con tante attività e tante sorprese nell'ultimo fine settimana di settembre a Isola del Liri. La proiezione, riservata alle scuole, del docufilm "Una pedalata in Ladakh" di e con Paolo "il Comicista" Franceschini che sarà con noi tutto il week end. Il concorso canoro "Raggi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it