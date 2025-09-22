Irriconoscibile Elettra Lamborghini conquista Rai 2 e gli scettici | cosa succede stasera a Boss in incognito

Tvzap.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Programmi Tv, . Un programma che ha saputo mescolare emozioni, realtà e sorprese, conquistando il pubblico italiano: Boss in incognito è tornato in onda su Rai 2 con la sua undicesima stagione, portando una ventata di freschezza grazie alla conduzione di Elettra Lamborghini. Dopo cinque edizioni affidate a Max Giusti, la scelta di affidare il timone a Elettra ha suscitato inizialmente qualche perplessità tra i telespettatori. Tuttavia, i dati parlano chiaro: la prima puntata ha registrato un ascolto di 1. 🔗 Leggi su Tvzap.it

irriconoscibile elettra lamborghini conquista rai 2 e gli scettici cosa succede stasera a boss in incognito

© Tvzap.it - “Irriconoscibile”, Elettra Lamborghini conquista Rai 2 (e gli scettici): cosa succede stasera a Boss in incognito

In questa notizia si parla di: irriconoscibile - elettra

Elettra Lamborghini irriconoscibile per Boss in Incognito: il cambio look della prima puntata

Boss in incognito 2025, Elettra Lamborghini irriconoscibile: la trasformazione per il docu-reality

Elettra Lamborghini in lacrime per il nuovo programma: “Grata alla vita”; Elettra Lamborghini, compleanno in famiglia: il post su Instagram; Elettra Lamborghini struccata: la star è irriconoscibile [FOTO].

irriconoscibile elettra lamborghini conquistaBoss in incognito 2025, Elettra Lamborghini irriconoscibile: la trasformazione per il docu-reality - La star bolognese subentra a Max Giusti al timone della trasmissione: travestimenti e storie di lavoro, alla scoperta delle persone che, lontano dai riflettori, contribuiscono al successo delle aziend ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

irriconoscibile elettra lamborghini conquistaElettra Lamborghini in lacrime per il nuovo programma: “Grata alla vita” - Elettra Lamborghini guiderà Boss in Incognito e su Instagram si lascia andare a lacrime e gratitudine per l’emozionante nuova sfida ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Irriconoscibile Elettra Lamborghini Conquista