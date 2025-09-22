Irpef giù banche in aiuto | la via del governo alla prossima manovra

Il quadro che accompagna la prossima legge di bilancio si compone di cifre in evoluzione, attese per oggi con l’aggiornamento Istat, e di ambizioni politiche tese a ridurre la pressione fiscale senza piegare l’equilibrio dei conti pubblici. Sul tavolo, taglio delle tasse, rottamazione e nuovo rapporto con le banche. Mercati in ascolto, spread in discesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Irpef giù, banche in aiuto: la via del governo alla prossima manovra

In questa notizia si parla di: irpef - banche

Cantiere Manovra: Irpef- banche e lotta all’evasione tra i nodi allo studio • Taglio dell’Irpef, recupero dell’evasione fiscale e misure sul mondo bancario. In vista della manovra iniziano a emergere i dettagli finanziari delle misure allo studio del Go… - X Vai su X

Il mio intervento a Restart su Rai3 dalla bravissima Annalisa Bruchi sulla proposta di legge sulla Rateizzazione lunga, il taglio dell’Irpef e il contributo delle banche. - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026: Irpef, pace fiscale e flat tax le mosse di Giorgetti e Salvini - La Lega rilancia: banche in aiuto alla Manovra oltre a flat tax, pace fiscale per tutti e revisione di Irpef e regole Isee ... Secondo quifinanza.it

Irpef, Giorgetti: «Per il ceto medio giù al 33%? Tenendo il bilancio in sicurezza». Fiducia dopo Fitch: «Deficit sotto il 3% nel 2025» - L’Italia può portare il deficit sotto il 3 per cento del pil già a fine 2025. ilmattino.it scrive