Ironia satira e musica | Squallor Forever inaugura la stagione invernale dell’Accademia delle Opere a Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo i trionfi di Area Medina e Battisti Legend, l’ Accademia delle Opere dà il via alla stagione invernale con un evento da non perdere: Squallor Forever! Il 24 ottobre, alle ore 20:30, il Teatro Cinema San Marco di Benevento sarà il palcoscenico di Squallor Forever, il grande tributo alla band più irriverente e iconica della musica italiana. Una serata unica, dove musica, ironia e satira si intrecciano per celebrare uno dei fenomeni più dissacranti della storia della musica italiana. L’iniziativa è promossa dall’ Accademia delle Opere Aps, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ironia, satira e musica: Squallor Forever inaugura la stagione invernale dell’Accademia delle Opere a Benevento

