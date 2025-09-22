Iris Ceramica | La quarta dimensione si chiama sostenibilità

IL ‘PASSO IN PIÙ’. È così che Romano Minozzi - fondatore del gruppo emiliano Iris Ceramica, protagonista nel panorama internazionale delle superfici ceramiche d’alta gamma – definisce quella capacità, propria delle imprese innovative, di creare, con coraggio e lungimiranza, prodotti nuovi e proporli al mercato. Per raggiungere questo obiettivo, spiega Minozzi "è necessario contemperare l’innovazione con lo spessore culturale, la creatività con la tensione manageriale". Solo così l’innovazione diventa "motore di una nuova strategia, il filo conduttore in grado di aggregare le forze più attente ai cambiamenti, all’interno così come all’esterno delle imprese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iris Ceramica: "La quarta dimensione si chiama sostenibilità"

