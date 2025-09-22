Ippodromo Sesana Puledri di Montecatini le sette sfide dell’ultimo convegno

Montecatini Terme, 22 settembre 2025 – All’ippodromo Sesana va in scena l’ultimo convegno del mese prima di tuffarsi nel calendario di ottobre che inizia sabato 4. E’ un insolito lunedì pomeriggio di corse quello di oggi, con le solite sette sfide tutte dedicate ai campionissimi che hanno lasciato il segno sull’anello termale. In cima al cartellone i giovanissimi di due anni, a loro sono riservate le due corse più remunerative del convegno. Come in tutte le corse dei puledri il pronostico lascia ampio spazio all’immaginazione, ma proviamo a citare come prima scelta Icaro Breed perchè pur non avendo ancora vinto la sua prima corsa in carriera sembra leggermente più maturo dei rivali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

