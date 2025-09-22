Ippodromo Sesana Puledri di Montecatini le sette sfide dell’ultimo convegno
Montecatini Terme, 22 settembre 2025 – All’ippodromo Sesana va in scena l’ultimo convegno del mese prima di tuffarsi nel calendario di ottobre che inizia sabato 4. E’ un insolito lunedì pomeriggio di corse quello di oggi, con le solite sette sfide tutte dedicate ai campionissimi che hanno lasciato il segno sull’anello termale. In cima al cartellone i giovanissimi di due anni, a loro sono riservate le due corse più remunerative del convegno. Come in tutte le corse dei puledri il pronostico lascia ampio spazio all’immaginazione, ma proviamo a citare come prima scelta Icaro Breed perchè pur non avendo ancora vinto la sua prima corsa in carriera sembra leggermente più maturo dei rivali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ippodromo - sesana
Serata di gala all’ippodromo. Il Sesana si accende con il Bellei
Montecatini Terme, verso il Gp di Ferragosto all’ippodromo Sesana. Il cast dei cavalli
Luci all’ippodromo Sesana. Scocca l’ora del Gp Terme. Giotto Ek favorito in pista
TROFEO NEXT GEN CSI 2025 all'Ippodromo Sesana di Montecatini per l'ultima tappa del #Trofeonextgen cat. Esordienti impegnate in una prova su terra battuta (pista ippica di trotto) sulle distanze di 200 metri.CSI Toscana Centro Sportivo Italiano @fanpiùatti - facebook.com Vai su Facebook
#Ippica Ippodromo Snai Sesana: lunedì spicca il Premio Biondi & C. Snc, prova condizionata per i puledri di 2 anni http://dlvr.it/TN9WDN - X Vai su X
Ippodromo Sesana Puledri di Montecatini, le sette sfide dell’ultimo convegno; FERRAGOSTO ALL’IPPODROMO SNAI SESANA: GP CITTÀ DI MONTECATINI E SUPER SERATA CON ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO PIROTECNICO. NON MANCARE!; Gran Premio Città di Montecatini, grande spettacolo al 'Sesana con 4mila spettatori.
Ippodromo Sesana Puledri di Montecatini, le sette sfide dell’ultimo convegno - Montecatini Terme, 22 settembre 2025 – All’ippodromo Sesana va in scena l’ultimo convegno del mese ... Da lanazione.it
Ippodromo Snai Sesana, lunedì di corse con il Premio Biondi - All’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme si corre lunedì 22 settembre con sette prove a partire dalle ore 15:15 con al centro il Premio Biondi. Segnala gioconews.it