Ipotesi di infiltrazione mafiosa nell' amministrazione comunale | arriva la commissione d' accesso

Casertanews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Commissione d'accesso nel Comune di Arienzo per accertare eventuali tentativi di infiltrazione nelle attività dell'amministrazione comunale da parte di persone riconducibili alla criminalità organizzata.E' la decisione presa dal prefetto di Caserta Lucia Volpe su delega del ministro dell'Interno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ipotesi - infiltrazione

Ipotesi di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione comunale: arriva la commissione d'accesso; Sospetti di infiltrazioni mafiose nel comune di Francofonte: Passaggio grave e preoccupante; Eraclea, l'assessora Doretto: «Casalesi, molti politici hanno speculato sull'ipotesi mafia».

ipotesi infiltrazione mafiosa nellInfiltrazioni criminali, a Brescia 2mila imprese a potenziale rischio - Nella recente mappatura dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia la nostra provincia è collocata tra quelle con la maggiore incidenza nelle regioni del Centro- Da giornaledibrescia.it

ipotesi infiltrazione mafiosa nellComune di Tropea sciolto per infiltrazioni mafiose, le ragioni della proroga del commissariamento - Ecco tutte le attività poste in essere per il ripristino della legalità e le novità sulla gestione del Porto: «Ipotesi corre ... ilvibonese.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ipotesi Infiltrazione Mafiosa Nell