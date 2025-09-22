iPhone Fold primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple

(Adnkronos) – Nonostante i nuovi iPhone siano appena arrivati sugli scaffali, iniziano già a circolare indiscrezioni sulla prossima generazione. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, analista di Bloomberg, il 2026 sarà l’anno del primo iPhone pieghevole, un dispositivo che dovrebbe affiancare la linea iPhone 18 e che Apple avrebbe progettato come una vera e propria . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: iphone - fold

