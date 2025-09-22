iPhone 17 Pro e Air gli utenti segnalano strani graffi già dai primi giorni

Subito dopo l’arrivo nei negozi, utenti e influencer segnalano graffi sui nuovi iPhone 17, con punti più vulnerabili attorno a fotocamera e bordi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

iphone 17 pro airiPhone 17 Pro, i graffi si formano troppo facilmente? - Noi di Wired amiamo la tecnologia e stavolta la utilizziamo al meglio per personalizzare i contenuti in base ai vostri interessi, offrendovi un'informazione di qualità. wired.it scrive

iphone 17 pro airiPhone 17 Pro e test di resistenza ai graffi: il modulo fotocamera è particolarmente vulnerabile - JerryRigEverything conferma le vulnerabilità sulla resistenza ai graffi: il modulo fotocamera dell'iPhone 17 Pro risulta particolarmente fragile. Come scrive multiplayer.it

