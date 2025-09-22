Bologna, 21 settembre 2025 – Racconta Giorgia Favaro, 51 anni, veneta di Scorzè, che la prima volta in cui ha messo piede in un McDonald’s è stato a Lione. “Avevo 14 anni – ricorda – . Ho scelto un McChicken e non ho più cambiato”. Poi sono arrivate una laurea in Economia alla Ca’ Foscari e la carriera nelle multinazionali. Dal 2017 in McDonald’s Italia ha scalato le funzioni fino a diventare, nel 2024, amministratrice delegata. Favaro è stata protagonista di Money Vibez Stories, il vodcast di Qn-Quotidiano Nazionale che ogni settimana racconta la vita dei manager delle grandi imprese italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Io, la famiglia e McDonald’s. Donna e manager? Si può fare”