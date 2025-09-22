Io Canto e Buongiorno mamma cambiano giorno di programmazione | quando vanno in onda su Canale 5

Cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset: la fiction Buongiorno, Mamma con Raoul Bova e il programma Io canto condotto da Michelle Hunziker invertono giorno di messa in onda. L'appuntamento con il primo è martedì 23 settembre, mentre con il secondo mercoledì 24 sempre in prima serata su Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: canto - buongiorno

... Al canto del galo Il buongiorno Si legge dal mattino - X Vai su X

Buongiorno! A settembre iniziano le iscrizioni per il mio corso di canto moderno Se siete interessati contattatemi! - facebook.com Vai su Facebook

“Buongiorno, Mamma” e “Io Canto Family” si scambiano di giorno; Io Canto e Buongiorno mamma cambiano giorno di programmazione: quando vanno in onda su Canale 5; Canale 5, programmazione stravolta: Raoul Bova e Michelle Hunziker ‘ribaltati’. Cosa succede.

Io Canto e Buongiorno mamma cambiano giorno di programmazione: quando vanno in onda su Canale 5 - Cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset: la fiction Buongiorno, Mamma con Raoul Bova e il programma Io canto condotto da Michelle Hunziker invertono ... Scrive fanpage.it

“Buongiorno, Mamma” e “Io Canto Family” si scambiano di giorno - ” si sposta al martedì, giorno in palinsesto dove proseguirà la sua messa in onda anche per le puntate ... Segnala sorrisi.com