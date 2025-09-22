Investito da un' auto sfonda il parabrezza con la testa | sessantenne a Cattinara

Un pedone di mezza età è stato portato al pronto soccorso di Cattinara dopo essere rimasto vittima dell'ennesimo investimento. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi 22 settembre all'angolo tra via Cumano e piazzale De Gasperi. L'uomo è stato centrato da una autovettura ed è finito contro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

