Investimenti green in calo nel 2024

LA SOSTENIBILITÀ ambientale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese italiane, in particolare nel settore manifatturiero. Secondo un’analisi di Confartigianato su dati Istat, il 59% delle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti ha realizzato nel biennio 2021- 2022 almeno un intervento finalizzato a migliorare la sostenibilità delle proprie attività. Una spinta determinante per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello nazionale ed europeo, ma che oggi rischia di rallentare a causa di un contesto economico sfavorevole. Tra le azioni più diffuse spiccano il trattamento dei rifiuti (86,5% delle imprese attive sul fronte green), il monitoraggio dell’inquinamento (62,4%), l’efficientamento energetico (43,4%) e l’impiego di materiali riciclati (35%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net