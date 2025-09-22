Invalidità civile dal 30 settembre cambia tutto | via alla sperimentazione della riforma disabilità

Genovatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 settembre 2025 entreranno in vigore nuove regole per il riconoscimento dell'invalidità civile, che coinvolgeranno anche Genova nell'ambito della sperimentazione nazionale prevista dalla riforma disabilità 2025. A comunicarlo è il patronato Acli, che invita i cittadini a prestare attenzione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: invalidit - civile

invalidit224 civile 30 settembreInvalidità: dal 30 settembre cambio tutto, ecco la procedura per non perdere i benefici - Prende il via la riforma della disabilità, con semplificazioni e innovazioni per rendere le tutele più efficaci. Da informazioneoggi.it

invalidit224 civile 30 settembreInvalidità civile e Legge 104, dal 30 settembre nuove procedure Inps in 18 province - Le novità su Legge 104 e invalidità civile: valutazione di base Inps, nuove regole dal 2025 e ampliamento della sperimentazione in altre province ... Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Invalidit224 Civile 30 Settembre