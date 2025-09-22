Invalidità civile dal 30 settembre cambia tutto | via alla sperimentazione della riforma disabilità

Dal 30 settembre 2025 entreranno in vigore nuove regole per il riconoscimento dell'invalidità civile, che coinvolgeranno anche Genova nell'ambito della sperimentazione nazionale prevista dalla riforma disabilità 2025. A comunicarlo è il patronato Acli, che invita i cittadini a prestare attenzione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

