Goffredo Palmerini intreccia cronache, testimonianze e ritratti con l’eleganza narrativa di chi conosce il valore della parola scritta e della storia vissuta Vasto, Palazzo d’Avalos L’AQUILA – Intrecci di memoria, l’ultimo libro di Goffredo Palmerini uscito lo scorso luglio per le Edizioni One Group, sarà presentato il 26 settembre, ore 17:30, a Vasto presso la Pinacoteca dello splendido Palazzo d’Avalos. L’evento, promosso dalla Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani” con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione del sindaco di Vasto, Francesco Menna, che porterà il saluto della Municipalità, e dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, con relatori Federico Gentilini, presidente del progetto culturale Educals, Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società Vastese di Storia Patria, e Giorgio Di Domenico, direttore della rivista Vasto domani – assai diffusa anche all’estero tra le comunità abruzzesi -, che dialogherà con l’autore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “INTRECCI DI MEMORIA”, IL 26 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE A VASTO, PALAZZO D’AVALOS