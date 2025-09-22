Intrattenimento musicale al matrimonio? In Toscana accade l’impensabile e a cantare ci sono due super big | Jovanotti e Tiziano Ferro
L’intrattenimento musicale ai matrimoni è una cosa ‘seria’ e lo sanno bene gli sposi, che s’ingegnano per trovare una soluzione che faccia ballare gli ospiti alticci e che risponda ai loro gusti: musica dal vivo? Dj? Karaoke per tutti? Il problema non si pone quando, a cantare al matrimonio, hai Jovanotti e Tiziano Ferro, insieme. Uno dice, e come è possibile? È accaduto a Cortona, vicino ad Arezzo, e lo racconta La Nazione. A sposarsi, Emiliano Segatori, assistente artistico di Lorenzo Cherubini e collaboratore del cantautore di Latina, e la sua compagna Marina. Il quotidiano toscano racconta di “ Ragazzo fortunato ” eseguita con Jova alla chitarra e Ferro a cantare ma anche di brani di quest’ultimo, eseguiti insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
