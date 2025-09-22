Internati di guerra nei lager nazisti | consegnate a Genova tre medaglie d' onore
Sabato mattina, 20 settembre, sono state consegnate le medaglie d'onore ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, e ai familiari dei deceduti. La medaglia è stata conferita dal Presidente della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: internati - guerra
Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”
Commemorazione dei militari italiani internati durante la Seconda Guerra Mondiale: 6 medaglie alla memoria
La Legge n. 6 del 13 gennaio 2025 istituisace la data del 20 settembre come “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra Mondiale” . Lo scopo dell’iniziativa è quello di conservare la memoria dei cittadini it - facebook.com Vai su Facebook
#Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale; “Giornata” istituita con Legge n 6 del 23 gennaio 2025, oggi alla sua prima celebrazione. All'Altare della Patria, su delega della Presidenza del Co - X Vai su X
Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi; Deportati nei lager nazisti, la sacilese Patrizia del Col incontra Mattarella; Internati di guerra nei lager nazisti: consegnate a Genova tre medaglie d'onore.
Firenze celebra la Giornata degli Internati Italiani nei Lager nazisti - Nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre 2025, Firenze ha reso omaggio agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, con una cerimonia tenutasi ... 055firenze.it scrive
Giorgio Mulè: "Care destra e sinistra, non si può disconoscere la storia dei nostri internati nei lager nazisti" - Il vicepresidente della Camera, promotore della giornata della memoda per i 650mila militari italiani che rifiutarono l'arruolamento con i tedeschi o ... Da huffingtonpost.it