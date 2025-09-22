Internati di guerra nei lager nazisti | consegnate a Genova tre medaglie d' onore

22 set 2025

Sabato mattina, 20 settembre, sono state consegnate le medaglie d'onore ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, e ai familiari dei deceduti. La medaglia è stata conferita dal Presidente della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

