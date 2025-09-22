Intercetti contrasti e cross con buone percentuali | così Estupinan supera anche Theo

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ecuadoriano, in grande crescita dopo un avvio difficoltoso, analizzato ai raggi X: diversi parametri della scorsa stagione sono superiori a quelli dell'ultimo Hernandez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

intercetti contrasti e cross con buone percentuali cos236 estupinan supera anche theo

© Gazzetta.it - Intercetti, contrasti e cross (con buone percentuali): così Estupinan supera anche Theo

In questa notizia si parla di: intercetti - contrasti

Intercetti, contrasti e cross (con buone percentuali): così Estupinan supera anche Theo.

Cerca Video su questo argomento: Intercetti Contrasti Cross Buone