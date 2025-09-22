Intercetti contrasti e cross con buone percentuali | così Estupinan supera anche Theo
L'ecuadoriano, in grande crescita dopo un avvio difficoltoso, analizzato ai raggi X: diversi parametri della scorsa stagione sono superiori a quelli dell'ultimo Hernandez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: intercetti - contrasti
L’Udinese è una squadra fisica? Si vero, ma questo non vuol dire saper usare al meglio la propria fisicità, infatti per molti dati difensivi, quali contrasti, intercetti, tackles e tackles durante un dribbling subito, l’Udinese è tra le peggiori squadre di #SerieA - X Vai su X
Intercetti, contrasti e cross (con buone percentuali): così Estupinan supera anche Theo.