Inter vittoriosa sul Sassuolo Chivu | Potevamo chiuderla prima ma sono contento

Milano, 21 settembre 2025 – Una Inter vincente e convincente. Due punti recuperati alla Juve, in attesa del Napoli contro il Pisa, bel gioco, rotazioni gestite nella settimana da tre partite, tante occasioni create e una vittoria che dà continuità al sacco di Amsterdam. Ecco, forse l'Inter potrebbe essere più cinica in attacco ma alla fine Christian Chivu non può non essere soddisfatto della prestazione della squadra. Il segnale è arrivato forte e chiaro, con i gol di Dimarco e con Carlos Augusto, deviazione da autogol di Muharemovic, ma anche con un'altra bella prestazione di Pio Esposito, ancora titolare al posto di Lautaro Martinez.

