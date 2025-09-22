Inter un errore che costa caro | servono 23 milioni per rimediare

Inter, il calciomercato si trascina un errore che è costato caro: per porvi rimedio servono 23 milioni di euro Il sorriso di Christian Chivu al triplice fischio del match d’esordio in Champions League contro l’Arsenal ha significato, prima di ogni altra cosa, una momentanea pace ritrovata. L’inizio di stagione dell’Inter somiglia a una montagna russa fatta di salite e di discese, e la formazione vuole soltanto salite per rivedere la vetta. Il calciomercato nerazzurro ha regalato una sorpresa nel finale con l’ingaggio di Akanji dal Manchester City, innesto di altissima qualità che per la difesa sarà come oro colato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

