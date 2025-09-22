Inter un errore che costa caro | servono 23 milioni per rimediare
Inter, il calciomercato si trascina un errore che è costato caro: per porvi rimedio servono 23 milioni di euro Il sorriso di Christian Chivu al triplice fischio del match d'esordio in Champions League contro l'Arsenal ha significato, prima di ogni altra cosa, una momentanea pace ritrovata. L'inizio di stagione dell'Inter somiglia a una montagna russa fatta di salite e di discese, e la formazione vuole soltanto salite per rivedere la vetta. Il calciomercato nerazzurro ha regalato una sorpresa nel finale con l'ingaggio di Akanji dal Manchester City, innesto di altissima qualità che per la difesa sarà come oro colato.
Bucciantini sicuro: «Inter, un errore dopo l’altro! Mondiale per Club un problema»
Lo Monaco convinto: «Lookman? C’è volontà di portarla a termine da entrambe le parti, l’Inter ha preso un ottimo prospetto! E Inzaghi ha commesso un errore»
Inter-Inter U23: pareggia la prima squadra: errore di Kamate che con l’autorete fa 1-1
Inter-Monterrey 1-1, le pagelle: Lautaro (6,5) segna e spreca, Acerbi (5) in affanno, Sergio Ramos (7) leader; Al Ahly, Trezeguet multato dopo rigore sbagliato al Mondiale per Club; Vlahovic si divora un gol a porta vuota: l'incredibile errore costa carissimo alla Juventus.
Seconda sconfitta in tre partite di Serie A per l'Inter di Chivu. L'incerto Sommer costa caro - Niente da fare, l'Inter non rialza la testa nemmeno nel complicato Derby d'Italia sul campo della Juventus e deve arrendersi al colpo da distanza.
Cambiaso, il rosso costa caro alla Juve: la decisione del Giudice Sportivo per l'Inter - Dopo la fine della prima giornata di Serie A, sono arrivati i provvedimenti ufficiali decisi dal Giudice Sportivo.