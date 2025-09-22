Inter-Sassuolo Trevisani | Staccano troppo la testa Esposito mi ricorda un certo attaccante

Il giornalista Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Sassuolo e del giovane Pio Esposito. Secondo Trevisani, la squadra tende a staccare la concentrazione, subendo reti inaspettate. I difensori alternano prestazioni brillanti a disattenzioni, mentre il reparto offensivo soffre la continuità psicologica. Riguardo Pio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Sassuolo, Trevisani: “Staccano troppo la testa, Esposito mi ricorda un certo attaccante”

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

GdS - Inter-Sassuolo, riecco il vero #Dimarco: il gol gli mancava da sei mesi - X Vai su X

@federicodimarco @carlos.augusto99 per la vittoria ? Inter back to three points #InterSassuolo #SerieAEnilive - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Sassuolo, Trevisani: “Staccano troppo la testa, Esposito mi ricorda un certo attaccante”; Inter-Sassuolo, Trevisani: Staccano troppo la testa, Esposito mi ricorda un certo attaccante; Trevisani avverte | Inter Sassuolo? I nerazzurri staccano la testa scientificamente Pio Esposito mi ricorda quell’attaccante del passato.

Trevisani: "L'Inter stacca la spina scientificamente: è un problema dei giocatori. Pio? Guardate dov'era Toni a 20 anni" - "Mi sembra che l'Inter stacchi in maniera scientifica: col Sassuolo fa il 2- Come scrive msn.com

Callegari e Trevisani d’accordo: “Ajax-Inter non è la partita della svolta. E stasera…” - Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno risposto ad alcune domande a Sport Mediaset in vista di Inter- Scrive msn.com