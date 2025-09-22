Inter Sassuolo raggiunto il primo obiettivo ma non il secondo | ci ha provato in tutti i modi ma… L’analisi di Repubblica

Inter Sassuolo, raggiunto il primo obiettivo ma non il secondo: ci ha provato in tutti i modi ma. L’analisi di Repubblica sulla sfida di ieri. La vittoria ottenuta dall’ Inter ieri sera contro il Sassuolo ha centrato il primo obiettivo dei nerazzurri: conquistare i tre punti, portandosi a sei in classifica. Un risultato fondamentale per dare continuità dopo le prime giornate di campionato, seppur maturato con qualche rischio nella fase finale della partita. Tuttavia, il secondo obiettivo, quello di far esordire al gol in Serie A il giovane Pio Esposito, ventenne attaccante nerazzurro, è stato solo sfiorato, come sottolinea Repubblica nell’analisi della gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Sassuolo, raggiunto il primo obiettivo ma non il secondo: ci ha provato in tutti i modi ma… L’analisi di Repubblica

