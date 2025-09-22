dei nerazzurri. L’ Inter conquista i tre punti contro il Sassuolo nella quarta giornata di Serie A, ma la prestazione degli uomini di Cristian Chivu mostra ancora alcune criticità. La Gazzetta dello Sport evidenzia come, nonostante il dominio territoriale e la mole di occasioni create, i nerazzurri siano riusciti a concretizzare solo due reti, una delle quali frutto di un autogol avversario. Questo dato sottolinea la necessità di migliorare la precisione e la freddezza sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Sassuolo, la macchina di Chivu inizia a carburare ma serve limare alcuni difetti: ecco su cosa sta insistendo il tecnico