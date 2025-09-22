Inter-Sassuolo | il ritorno di Walid Cheddira l’Aquila di Loreto

E’ tornato Walid Cheddira, l’Aquila di Loreto. Una grande prestazione per Cheddira ieri sera a Milano contro l’ Inter di Chivu. Il suo gol non è però bastato agli uomini di mister Grosso per tornare a casa con almeno un punto. ‘Ualo’ ha fatto il suo ingresso a fine secondo tempo, andando subito in rete (assist di Berardi ) e regalando qualche speranza ai suoi. Sicuramente uno dei migliori in campo (se non il migliore in campo) per il Sassuolo. Walid Cheddira, nativo di Loreto (An) e protagonista ai Mondiali 2022 col Marocco, è stato molto bravo a fare a sportellate con la forte difesa dell’Inter, giocando di squadra con un grande spirito e un’ottima cattiveria agonistica. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Inter-Sassuolo: il ritorno di Walid Cheddira, l’Aquila di Loreto

In questa notizia si parla di: inter - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi

N° 30, ladies and gentlemen #ForzaInter #InterSassuolo - facebook.com Vai su Facebook

Grosso dopo Inter-Sassuolo: "Giocato con coraggio e personalità, usciamo a testa alta" #SkySport #SkySerieA #InterSassuolo - X Vai su X

Le parole di Fabio Grosso e Walid Cheddira al termine di Inter-Sassuolo; FINALE Inter-Sassuolo 2-1 (14’ Di Marco, 81’ C. Augusto, 84’ Cheddira); Inter-Sassuolo 2-1, Cheddira: Abbiamo tenuto testa a una grande squdra, sarà di buon auspicio.

Inter-Sassuolo 2-1, Cheddira: “Abbiamo tenuto testa a una grande squdra, sarà di buon auspicio” - Walid Cheddira ha segnato stasera il suo primo gol in neroverde, che purtroppo non ha inciso sul risultato finale pur avendo riaperto potenzialmente la partita: ne ha parlato in sala stampa al termine ... Da canalesassuolo.it

Sassuolo, Cheddira: “Tenuto testa all’Inter per lunghi tratti. Sarà di buon auspicio” - Walid Cheddira, calciatore del Sassuolo, ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto questa sera nella gara con l'Inter. Lo riporta msn.com