Inter Sassuolo, il CorSport suona l’allarme nonostante la vittoria: «Serve un cambio di rotta! Stavolta è andata bene ma.». L’analisi del quotidiano. L’ Inter conquista i tre punti contro il Sassuolo nel match valido per la quarta giornata di Serie A, ma il 2-1 finale lascia più interrogativi che certezze sul reale stato di forma della squadra nerazzurra. Nonostante il successo, i ragazzi di Cristian Chivu hanno mostrato evidenti difficoltà in fase difensiva e uno scarso cinismo sotto porta, elementi che alimentano dubbi sull’identità tattica attuale del club milanese. Sprechi e fragilità difensive. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo, il CorSport suona l’allarme nonostante la vittoria: «Serve un cambio di rotta! Stavolta è andata bene ma…»