Inter-Sassuolo 2-1 Sucic convince | Chivu ridisegna la mediana

Il weekend è passato in archivio e l’Inter può sorridere, avendo dato continuità alla vittoria in Champions League con l’Ajax. Già, perché i nerazzurri sono riusciti a superare per 2-1 il Sassuolo, grazie ad una buona prestazione ma soffrendo nel finale dopo la rete neroverde. L’obiettivo ora è quello di arrivare nel migliore dei modi alla prossima sosta per le Nazionali, risalendo la china di una classifica che non può soddisfare l’ambiente. La Beneamata dovrà iniziare a preparare nel minimo dettaglio la sfida con il Cagliari, in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

